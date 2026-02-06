Με λίγα λεπτά διαφορά, Άρης και Χουάρες ανακοίνωσαν τη μετακίνηση του Μόντσου Ροντρίγκεθ από τον ελληνικό στον μεξικάνικο σύλλογο. Ο Ισπανός μέσος μετακομίζει ως δανεικός, με οψιόν αγοράς του στο τέλος του τρέχοντος έτους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση Χουάρες:

«Η Futbol Club Juárez ανακοινώνει ότι ο Ισπανός ποδοσφαιριστής Ραμόν Ροντρίγκεθ Χιμένεθ, γνωστός ως Μόντσου, εντάσσεται στο ρόστερ των “Bravos” ως ενίσχυση για το τουρνουά Clausura 2026 της Liga MX. Η συμφωνία επιτεύχθηκε μετά από διαπραγματεύσεις με την ελληνική ομάδα, τον Άρη Θεσσαλονίκης, για τον δανεισμό του παίκτη για ένα έτος με οψιόν αγοράς.

Ο Μόντσου Ροντρίγκεθ αγωνίζεται ως μέσος, κατάγεται από την Πάλμα ντε Μαγιόρκα της Ισπανίας, είναι 26 ετών και έχει ύψος 1,73 μ. Η επαγγελματική του καριέρα αναπτύχθηκε κυρίως στη γενέτειρά του. Εντάχθηκε στη La Masía της Μπαρτσελόνα σε ηλικία 13 ετών προερχόμενος από τη Μαγιόρκα και ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του εξέλιξη στον Καταλανικό σύλλογο, αγωνιζόμενος στα τμήματα υποδομής μέχρι το ντεμπούτο του στα 17 του με την Μπαρτσελόνα Β’ στη Segunda División, όπου κατέγραψε 66 συμμετοχές, 13 γκολ και 7 ασίστ.

Με την ομάδα Κ-19 της Μπαρτσελόνα αναδείχθηκε πρωταθλητής στο UEFA Youth League, ενώ κατάφερε να κάνει το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα των “μπλαουγκράνα” σε αγώνα για τη φάση των “16” του Champions League κόντρα στη Νάπολι τον Αύγουστο του 2020. Ο Μόντσου υπήρξε μέλος της La Masía για οκτώ χρόνια.

Το 2020 παραχωρήθηκε ως δανεικός στη Χιρόνα, όπου έπαιξε σε 43 αγώνες σημειώνοντας τρία γκολ και μία ασίστ. Το 2021 αποκτήθηκε από τη Γρανάδα, με την οποία έκανε ντεμπούτο στην Primera División (La Liga) καταγράφοντας 16 συμμετοχές. Στη συνέχεια, το 2022, μετακόμισε στη Ρεάλ Βαγιαδολίδ, όπου σημείωσε 92 εμφανίσεις, 11 γκολ και 9 ασίστ. Το 2024 έφτασε στον Άρη Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα, με τον οποίο συμμετείχε σε 59 αγώνες, πέτυχε 5 γκολ και μοίρασε 9 ασίστ.

Πλέον, είναι έτοιμος να υπερασπιστεί τα χρώματα της Χουάρες. Τον καλωσορίζουμε και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε αυτό το νέο στάδιο της καριέρας του στο μεξικάνικο ποδόσφαιρο. Καλώς ήρθες, Μόντσου! Μαζί θα είμαστε πιο “Bravos’’».

Παράλληλα, η ΠΑΕ Άρης «… ανακοινώνει την παραχώρηση του Μόντσου Ροντρίγκεθ με τη μορφή δανεισμού στην μεξικάνικη Χουάρες» μέχρι τις 31/12/2026 με οψιόν αγοράς».