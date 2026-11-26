Επέστρεψαν σήμερα (26/11) στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Άρη, εν όψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό (29/11, 19:00), στον οποίο όπως δείχνουν τα πράγματα οι «κιτρινόμαυροι» δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Ράτσιτς.

Ο Άρης που διανύει θετικό διάστημα, έχει καταφέρει να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο στο φετινό πρωτάθλημα και να βρεθεί στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας. Και αυτό το ανταγωνιστικό πρόσωπο ελπίζουν να δείξουν και στον αγώνα με τον Ολυμπιακό οι κιτρινόμαυροι που ευελπιστούν σε γεμάτο γήπεδο, αφού περιμένουν την ενίσχυση των οπαδών τους.

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