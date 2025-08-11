Μετά το ρεπό της Κυριακής, επιστροφή σήμερα (Δευτέρα 11/8) στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Άρη.

Η προπόνηση της Δευτέρας ήταν απογευματινή και έγινε στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο. Το σημερινό πρόγραμμα ξεκίνησε με ενεργοποίηση (με μπάλα), συνεχίστηκε με passing game, παιχνίδι διατήρησης μπάλας και ολοκληρώθηκε με τακτική.

Ο Κάρλες Πέρεθ συμμετείχε σε κομμάτι του προπονητικού προγράμματος, ενώ ο Τάσος Δώνης συνέχισε το ατομικό. Αύριο, Τρίτη, οι ποδοσφαιριστές του Μαρίνου Ουζουνίδη θα προπονηθούν πρωί και απόγευμα στο «Δασυγένειο».