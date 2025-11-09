Ο Άρης υποδέχεται στις 15:00 (Novasports 2HD) τον Asteras Aktor στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για την 10η αγωνιστική της Super League.

Οι «κιτρινόμαυροι» προέρχονται από συνεχή αρνητικά αποτελέσματα και θέλουν, πάση θυσία, να επιστρέψουν στις επιτυχίες.

Εντούτοις οι Αρκάδες έχουν ανεβασμένη τη ψυχολογία, έπειτα από την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα (3-0 επί του ΟΦΗ) και είναι αποφασισμένοι να παλέψουν για ένα θετικό αποτέλεσμα στη Θεσσαλονίκη.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Άρης: Διούδης – Φαντιγκά, Σούντμπεργκ, Άλβαρο, Τεχέρο – Μόντσου, Ράτσιτς – Μορουτσάν, Γαλανόπουλος, Σίστο – Μορόν

Asteras Aktor: Παπαδόπουλος, Ιβάνοβ, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Σιλά, Γιαμπλόνσκι, Τσίκο, Κέτου, Μπαρτόλο, Τζοακίνι, Καλτσάς

Διαιτητής: Ζαμπάλας Βοηθοί: Μηνούδης, Κωνσταντίνου 4ος: Κεχαγιάς VAR: Ευαγγέλου, Κουκούλας