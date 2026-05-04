Προπόνηση λίγες ώρες μετά το ματς με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο περιελάμβανε το πρόγραμμα για τους παίκτες του Άρη. Οι ποδοσφαιριστές του Μιχάλη Γρηγορίου θα ξεκουραστούν την Τρίτη, πριν επιστρέψουν για το δεύτερο ματς με τους Κρητικούς.

Στη προπόνηση της Δευτέρας, οι Λορέν Μορόν και Χαμζά Μεντίλ έκαναν ατομικό, ενώ ο Μάρτιν Χόνγκλα συνέχισε το πρόγραμμά του. Οι «κίτρινοι» θα επιστρέψουν στις προπονήσεις την Τετάρτη (6/5), οπότε και θα ξεκινήσει η προετοιμασία για την αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής με αντίπαλο τον ΟΦΗ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (10/5, 17:00), στο πλαίσιο της 4ης Αγωνιστικής των Play Off 5-8 του Πρωταθλήματος της Super League.

Το παιχνίδι δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, ενώ η ΠΑΕ Άρης ενημέρωσε πως ξεκίνησε ήδη η διάθεση των εισιτηρίων. Οι τιμές τους είναι στα 15,00 ευρώ για τις Θύρες 1 και 3, στα 25,00 ευρώ για τη Θύρα 2, στα 40,00 ευρώ για τη Θύρα 9, στα 50,00 ευρώ για τη Θύρα 7 και στα 150,00 ευρώ για τη Θύρα VIP («Άλκης Καμπανός»). Το εισιτήριο για παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών (από 1/1/2011) κοστίζει 5 ευρώ στις Θύρες 1, 2 και 3, είναι στα 10 ευρώ στις Θύρες 7, 9 και 75 ευρώ στη Θύρα VIP.

