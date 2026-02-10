Ολοκληρώθηκε η προπόνηση των παικτών του Άρη, με τον Μανόλο Χιμένεθ να προετοιμάζει την ομάδα για το εκτός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στον Βόλο (14/02, 20:00), στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος.

Οι ποδοσφαιριστές των κιτρινόμαυρων, χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ, με το πρώτο να ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης και το δεύτερο να δουλεύει πάνω σε κομμάτια τακτικής, ασκήσεις ενεργοποίησης και κυκλοφορία μπάλας σε περιορισμένο χώρο.

Ο Γκαμπριέλ Μισεουί ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του στη δράση, έπειτα από το πρόβλημα που αποκόμισε στο ισχίο από το παιχνίδι απέναντι στον Παναιτωλικό. Ο Κώστας Γαλανόπουλος από την πλευρά του συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας του.