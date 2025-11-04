Επιμέλεια: Χρυσοβαλάντης Ανδρουλάκης

Μετά το ρεπό της Δευτέρας (3/11), οι παίκτες του Άρη επέστρεψαν σήμερα στις προπονήσεις, αρχίζοντας την προετοιμασία τους ενόψει της αναμέτρησης με τον Αστέρα Τρίπολης (Κυριακή 9/11, 15:00 – «Κλεάνθης Βικελίδης»), για την 10η αγωνιστική της Super League.

Ο Μανόλο Χιμένεθ είδε με ικανοποίηση τον Μάρτιν Φρίντεκ να προπονείται κανονικά, με τον Τσέχο αμυντικό να δίνει μια λύση στον Ισπανό τεχνικό για την αριστερή άκρη της άμυνας. Κι αυτό καθώς ο Χαμζά Μεντίλ έκανε και σήμερα ατομικό, όπως και ο Φαμπιάνο Λέισμαν.

Ακόμη, ο Σωκράτης Διούδης ακολούθησε μέρος του προγράμματος ενώ οι Τάσος Δώνης και Γκαμπριέλ Μισεουί συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας. Αύριο, Τετάρτη, οι «κίτρινοι» θα προπονηθούν – και πάλι – το πρωί στο «Δασυγένειο».

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ