Με τον Μιγκέλ Αλφαρέλα να συμμετέχει στο πρόγραμμα ολοκληρώθηκε η προπόνηση του Άρη στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο.

Ο Μανόλο Χιμένεθ βλέπει τις επιλογές του να αυξάνονται εν όψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος, που θέλει τον Άρη να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (Κυριακή 14/10, 19:30), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Super League.

Σε ό,τι αφορά τους Κάρλες Πέρεθ, Ούρος Ράτσιτς και Χαμζά Μεντίλ συνέχισαν τα προγράμματά τους. Αύριο, Πέμπτη, οι «κίτρινοι» θα προπονηθούν το πρωί «Δασυγένειο».