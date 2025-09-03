Χωρίς τον Μαρίνο Ουζουνίδη πραγματοποιήθηκε η σημερινή (Τετάρτη 3/9) προπόνηση των ποδοσφαιριστών του Άρη, στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, γεγονός που προμηνύει ραγδαίες εξελίξεις τα επόμενα 24ωρα.

Η καρέκλα του Εβρίτη τεχνικού… έτριζε επικίνδυνα έπειτα από τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό στα χέρια της Αράζ και η σταγόνα που φαίνεται να ξεχείλισε το ποτήρι ήταν η Σαββατιάτικη (30/8) ήττα από τον Παναιτωλικό (0-2) στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Στο προπονητικό κέντρο του Άρη, σήμερα, βρέθηκαν οι συνεργάτες του Ουζουνίδη, Χριστόφορος Κόλα και Σάκης Παντελίδης, οι οποίοι αποχαιρέτησαν τους ποδοσφαιριστές. Το ίδιο αναμένεται να κάνει κι ο Ουζουνίδης, αφού βρεθεί η «χρυσή τομή» με τον Θόδωρο Καρυπίδη για τη λύση του συμβολαίου του – εκπνέει στο τέλος της σεζόν. Την προπόνηση πραγματοποίησε ο Νικηφόρος Μπελαγιάννης, με τους Ρέγες (τεχνικός διευθυντής) και Γιώργο Γκουγκουλιά (team manager) να δίνουν επίσης το παρών.

Όλα δείχνουν… Μανόλο Χιμένεθ

Οι Ρούμπεν Ρέγες και Θόδωρος Καρυπίδης κατέληξαν πως προτιμότερο είναι να δώσουν τα ηνία σε Ισπανό τεχνικό, με τα ονόματα των Χάβι Γκράθια (πρώην Κέρκυρας, Ολυμπιακού Βόλου και Λιντς, μεταξύ άλλων) και Μανόλο Χιμένεθ (τέσσερις θητείες στην ΑΕΚ) να είναι ψηλά στη λίστα. Τελικά, αυτό που φαίνεται να προκρίνεται είναι του 61χρονου Χιμένεθ, ο οποίος από τις αρχές Μαρτίου είναι εκτός πάγκων.

Τελευταία του δουλειά στην Κύπρο, για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ, τον οποίο καθοδήγησε σε 27 παιχνίδια, με απολογισμό 12 νίκες, οκτώ ισοπαλίες και επτά ήττες. Φυσικά, κορυφαίες του στιγμές η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας με την ΑΕΚ το 2011 και η κατάκτηση του Πρωταθλήματος, πάλι με την Ένωση, το 2018.

Ιστορική παραμένει και η πορεία στο Europa League, όταν κι έμειναν αήττητοι οι «κιτρινόμαυροι» για δέκα διαδοχικά παιχνίδια, γνωρίζοντας τελικά στους «16» τον αποκλεισμό από τη Ντιναμό Κιέβου, με τον κανονισμό του εκτός έδρας γκολ (1-1 στο ΟΑΚΑ και 0-0 στο Κίεβο).