Με την προπόνηση που έγινε στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του Άρη για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (3/12, 21:30, COSMOTE SPORT 1 HD), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Μανόλο Χιμένεθ, για δεύτερη διαδοχική φορά, δεν ανακοίνωσε αποστολή. Αντίθετα, συμπεριέλαβε όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές στην αποστολή που θα καταλύσει σε ξενοδοχείο της πόλης.

Υπενθυμίζεται ότι εξέτισε την ποινή του και επιστρέφει, σε σχέση με το νικηφόρο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΛ, ο Μόντσου Ροντρίγκεθ, ενώ τις τελευταίες ημέρες προπονήθηκαν κανονικά και οι Φρέντρικ Γένσεν, Γκαμπριέλ Μισεουί.

Αντίθετα, παραμένουν εκτός οι Τάσος Δώνης, Τίνο Καντεβέρε, Νοά Σούντμπεργκ και Μιγκέλ Αλφαρέλα. Ο Ισπανός τεχνικός αναμένεται να κάνει και κάποια διαχείριση, καθώς ακολουθεί και νέο ντέρμπι, πάλι με τον ΠΑΟΚ, αλλά αυτή τη φορά για τη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League (7/2, 19:30 – Τούμπα).