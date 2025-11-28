Ο Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΛ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (29/11, 19:30), για τη 12η αγωνιστική της Super League.

Για πρώτη φορά από τότε που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία, ο Μανόλο Χιμένεθ δεν ανακοίνωσε αποστολή, επιλέγοντας να συμπεριλάβει όλους τους διαθέσιμους παίκτες στην αποψινή διαμονή της ομάδας στο ξενοδοχείο.

Ο Μόντσου Ροντρίγκεθ θα απουσιάσει λόγω τιμωρίας, ενώ επιστρέφει ο Κώστας Γαλανόπουλος. Εκτός παραμένουν οι Γένσεν, Δώνης, Μισεουί, Καντεβέρε, Σούντμπεργκ και Αλφαρέλα.

Ο Άρης στοχεύει να τερματίσει το αρνητικό σερί επτά αγωνιστικών χωρίς νίκη και να βελτιώσει την ψυχολογία του ενόψει των δύο συνεχόμενων ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ για Κύπελλο και πρωτάθλημα.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Χιμένεθ