Ο Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΛ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (29/11, 19:30), για τη 12η αγωνιστική της Super League.

Για πρώτη φορά από τότε που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία, ο Μανόλο Χιμένεθ δεν ανακοίνωσε αποστολή, επιλέγοντας να συμπεριλάβει όλους τους διαθέσιμους παίκτες στην αποψινή διαμονή της ομάδας στο ξενοδοχείο.

Ο Μόντσου Ροντρίγκεθ θα απουσιάσει λόγω τιμωρίας, ενώ επιστρέφει ο Κώστας Γαλανόπουλος. Εκτός παραμένουν οι Γένσεν, Δώνης, Μισεουί, Καντεβέρε, Σούντμπεργκ και Αλφαρέλα.

Ο Άρης στοχεύει να τερματίσει το αρνητικό σερί επτά αγωνιστικών χωρίς νίκη και να βελτιώσει την ψυχολογία του ενόψει των δύο συνεχόμενων ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ για Κύπελλο και πρωτάθλημα.