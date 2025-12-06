Για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, ο Μανόλο Χιμένεθ αποφάσισε να μην ανακοινώσει αποστολή. Ο Άρης κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας (Κυριακή 7/12, 19:30, Novasports Prime), στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται προ ημερών ισόπαλες με σκορ 1-1 στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πλαίσιο της league phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Όπως και πριν το ματς στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (Τετάρτη 3/12), έτσι και αυτή τη φορά, για τον αγώνα πρωταθλήματος, ο Ισπανός τεχνικός δεν ανακοίνωσε αποστολή, αλλά πήρε μαζί όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές. Όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα από τραυματισμούς (Τάσης Δώνης, Τόνι Καντεβέρε, Χάμζα Μεντίλ, Νοά Σούντμπεργκ) συνέχισαν τα προγράμματά τους.

Η αποστολή θα καταλύσει απόψε σε ξενοδοχείο της πόλης. Παράλληλα, όπως ενημέρωσαν οι «κίτρινοι», ο Ούρος Ράτσιτς που συμπλήρωσε κάρτες, δηλώθηκε να εκτίσει τη μία αγωνιστική της τιμωρίας του στο παιχνίδι κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» (20/12, 16:00), για τη 15η ημέρα του πρωταθλήματος.