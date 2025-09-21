Καιρός για ξεκούραση δεν υπάρχει, και οι ποδοσφαιριστές του Άρη προπονήθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (21/9), στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, καθώς ακολουθεί η αναμέτρηση με τη Μαρκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (23/9, 20:00), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Στη σημερινή προπόνηση οι παίκτες του Μανόλο Χιμένεθ χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι ξεκίνησαν στο αρχικό σχήμα στο νικηφόρο παιχνίδι επί της Κηφισιάς στο Αγρίνιο έκαναν πρόγραμμα αποκατάστασης, ενώ οι υπόλοιποι ασκήσεις ενεργοποίησης, παιχνίδια σε μικρό χώρο και τακτική.

Το ευχάριστο για τον 61χρονο Ισπανό τεχνικό είναι πως ο Τάσος Δώνης συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα. Αντίθετα, οι Λόβρο Μάικιτς, Φρέντρικ Γένσεν έκαναν ατομικό, ενώ οι Κάρλες Πέρεθ, Τίνο Καντεβέρε και Μιγκέλ Αλφαρέλα συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας.

Παράλληλα, πρόγραμμα θεραπείας ακολούθησε και ο Ολιμπίου Μορουτσάν. Ο 26χρονος διεθνής Ρουμάνος μεσοεπιθετικός, που τραυματίστηκε στη διάρκεια του χθεσινού (20/9) αγώνα με την Κηφισιά, (έγινε αναγκαστική αλλαγή), υπέστη διάστρεμμα ποδοκνημικής και τις επόμενες μέρες θα γίνει επαναξιολόγηση της κατάστασής του.

Tη Δευτέρα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει απογευματινή προπόνηση στο «Δασυγένειο» και μετά την ολοκλήρωσή της θα ανακοινωθεί η αποστολή του αγώνα Κυπέλλου.