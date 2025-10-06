Ο Μανόλο Χιμένεθ έδωσε τη δυνατότητα στους παίκτες του να ξεκουραστούν μετά τη βαριά ήττα από τον ΟΦΗ (3-0) στην Τρίπολη, αλλά από την Τρίτη (7/10), αρχίζουν οι διπλές προπονήσεις, θέλοντας να εκμεταλλευτεί ο Ισπανός προπονητής τη διακοπή του πρωταθλήματος για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Το πρόγραμμα της Δευτέρας (6/10) περιλάμβανε πρωινή προπόνηση στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο. Ο Φρέντρικ Γένσεν συμμετείχε στο πρόγραμμα, οι Κάρλες Πέρεθ και Μιγκέλ Αλφαρέλα έκαναν ατομικό, ενώ οι Ούρος Ράτσιτς και Χαμζά Μεντίλ συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας.

Την Τρίτη, οι «κίτρινοι» θα προπονηθούν πρωί και απόγευμα στο «Δασυγένειο», με το βλέμμα πια στραμμένο στο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, με τον Άρη να περιμένει τον Παναθηναϊκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», (Κυριακή 19/10, 19:30).