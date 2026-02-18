Η αγωνιστική εικόνα του Άρη συνεχίζει να προβληματίζει, με την ομάδα να παραμένει στην έκτη θέση της βαθμολογίας, ενώ η ισοπαλία απέναντι στον Βόλο ενίσχυσε τις αμφιβολίες για την πορεία της σεζόν. Η κατάσταση έχει φέρει τον Μανόλο Χιμένεθ σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, με την παραμονή του στον πάγκο να θεωρείται επισφαλής.

Στο φόντο αυτό, εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις για την τεχνική ηγεσία. Ένας από τους υποψηφίους για να αναλάβει την ομάδα σε περίπτωση αποχώρησης του Χιμένεθ είναι ο Βαγγέλης Μόρας, που αυτή τη στιγμή καθοδηγεί την Εθνική Νέων.

Η διοίκηση του Άρη φαίνεται να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με στόχο να αποφασίσει σύντομα για την επόμενη ημέρα της ομάδας.

