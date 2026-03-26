Μετά το διήμερο ρεπό, οι ποδοσφαιριστές του Άρη επέστρεψαν στις προπονήσεις. Τα νέα ήταν ευχάριστα για τον Μιχάλη Γρηγορίου εν όψει των Play Off 5-8.

Ο Νόα Σούντμπεργκ συμμετείχε στο πρόγραμμα, ο Φρέντρικ Γένσεν ακολούθησε μέρος της προπόνησης, ενώ ο Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος, από την πλευρά του, έκανε θεραπεία.

Από τις προπονήσεις των επόμενων ημερών θα απουσιάσει ο Λίντσεϊ Ρόουζ, ο οποίος κλήθηκε στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Μαυρίκιου, ενώ οι Κώστας Χαρούπας και Σαραφιανός Παπασαραφιανός έχουν ενσωματωθεί με τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα των Νέων (U19) και των Παίδων (U17) αντίστοιχα.

Την Παρασκευή (27/3), η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί.