Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη αφίχθη το βράδυ της Παρασκευής (9/1) ο Μάρτιν Χόνγκλα. Ο Καμερουνέζος μέσος λίγο μετά τις 22:00 έκανε την εμφάνισή του στην αίθουσα αφίξεων του αεροδρομίου «Μακεδονία».

Ο Χόνκλα έχει συμφωνήσει σε όλα με την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ προκειμένου να γίνει κάτοικος Χαριλάου τουλάχιστον ως το καλοκαίρι. Οι Θεσσαλονικείς διατηρούν οψιόν αγοράς του Χόνγκλα η οποία είναι κοντά στο 1,3 εκατομμύρια ευρώ.

Προφανώς τίθεται θέμα συμμετοχής του στο ματς με την ΑΕΚ (Κυριακή 11/1, 19:30) για τη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League ωστόσο, ανάλογα την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, ίσως βρεθεί στην αποστολή για την αναμέτρηση για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Παναθηναϊκό (Τετάρτη 14/1).

Στα θετικά για τον Ισπανό τεχνικό το γρφονός πως οι Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος και Μιχάλης Βοριαζίδης συμμετείχαν στο σημερινό πρόγραμμα. Αντίθετα, ο Γκάμπριελ Μισεουί έκανε ατομικό και ο Χαμζά Μεντίλ θεραπεία.