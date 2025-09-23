Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε ότι ο Σαραφιανός Παπασαραφιανός υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών. Ο νεαρός διεθνής μέσος, που γεννήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2009, ξεκίνησε από την ομάδα Κ15, συνέχισε στην Κ17 και μέχρι πρότινος αγωνίζονταν στην ομάδα Κ19.

Επίσης είναι βασικός στέλεχος του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος U17 και, μάλιστα, στο πρόσφατο φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την Αρμενία, πέτυχε δύο γκολ.

Μετά την υπογραφή του επαγγελματικού συμβολαίου, ο Παπασαραφιανός δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Άρης (arisfc.com.gr):

«Με την υπογραφή του επαγγελματικού συμβολαίου, ένα όνειρο ζωής έγινε πραγματικότητα. Είμαι χαρούμενος για αυτό το μεγάλο βήμα στην καριέρα μου. Γνωρίζω ότι πλέον οι απαιτήσεις προς το πρόσωπό μου έχουν αυξηθεί και υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά για να δικαιώσω όσους πίστεψαν σε μένα».