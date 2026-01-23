Έπεσαν και τυπικά την Παρασκευή οι τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Άρη με τον Ολίμπιου Μορουτσάν, καθώς η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ ανακοίνωσε το «διαζύγιο» των δύο πλευρών.

Ο 26χρονος Ρουμάνος μεσοεπιθετικός αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τους Θεσσαλονικείς, χωρις ωστόσο να μπορέσει να κάνει τη διαφορά.

Έτσι αποχώρησε πρόωρα από την ομάδα του Χιμενεθ, έχοντας καταγράψει μαζί της 17 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Ραπίντ Βουκουρεστίου.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει τη λύση -κοινή συναινέσει- της συνεργασίας της με τον Olimpiu Morutan και του εύχεται καλή επιτυχία στον επόμενο σταθμό της καριέρας του».