Πρωινή προπόνηση περιλάμβανε το πρόγραμμα της Μεγάλης Πέμπτης για τους ποδοσφαιριστές του Άρη. Ήταν η τελευταία προπόνηση μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα για τους «κίτρινους» του Μιχάλη Γρηγορίου, στην οποία δόθηκε έμφαση στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης με διάφορες ασκήσεις.

Η επόμενη προπόνηση για τους ποδοσφαιριστές και το προπονητικό επιτελείο του Άρη είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα (13/4), με την οποία και θα ξεκινήσει η προετοιμασία εν όψει του παιχνιδιού με τον Βόλο στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (18/4, 19:00), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των Play Off 5-8 του πρωταθλήματος της Super League.

Στο παιχνίδι όλα δείχνουν πως ο Γρηγορίου θα έχει άπαντες στη διάθεσή του, με την επιστροφή και του Κώστα Γαλανόπουλου.