Στις προπονήσεις επέστρεψαν τη Δευτέρα οι ποδοσφαιριστές του Άρη, συνεχίζοντας την προετοιμασία τους, ενόψει του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (19/10, 19:30), στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για την 7η αγωνιστική της Super League.

Οι Χαμζά Μεντίλ και Ούρος Ράτσιτς ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Κάρλες Πέρεθ έκανε θεραπεία και ατομικό. Αυτά είναι τα τρία ονόματα που έχει στο ιατρικό δελτίο του ο Μανόλο Χιμένεθ, ο οποίος περιμένει και την επιστροφή των διεθνών ώστε να καταστρώσει τα τελικά του πλάνα για το ματς με τους «πράσινους».

Να σημειωθεί πως στη σημερινή προπόνηση συμμετείχε και ο 17χρονος Σενεγαλέζος στόπερ, Τιάμ Ματάρ.

Την Τρίτη, θα ακολουθηθεί το ίδιο πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη, δηλαδή πρωινή προπόνηση στο «Δασυγένειο».