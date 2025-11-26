Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι αναφορικά με τον τραυματισμό του Νόα Σονκό Σούντμπεργκ, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο του κυριακάτικου (23/11) αγώνα του Άρη με αντίπαλο την ΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός έδειξαν ότι έχει υποστεί θλάση δευτέρου βαθμού του δικέφαλου μηριαίου. Κάτι που σημαίνει πως θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση το 2026.

Ο Σούντμπεργκ στόπερ είναι το δεύτερο «θύμα» του αγώνα στην OPAP Arena, με τον Μιγκουέλ Αλφαρέλα να είναι ακόμη πιο άτυχος.

Ο Γάλλος επιθετικός θα απουσιάσει για τουλάχιστον οκτώ εβδομάδες.

Σε ό,τι αφορά στο αγωνιστικό κομμάτι οι παίκτες του Άρη προπονήθηκαν σήμερα στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, συνεχίζοντας την προετοιμασία τους ενόψει του παιχνιδιού πρωταθλήματος με την ΑΕΛ (29/11, 19:30 – «Κλεάνθης Βικελίδης»).

Ο Φρέντρικ Γένσεν ακολούθησε – και σήμερα – μέρος του προγράμματος, οι Τάσος Δώνης και Γκαμπριέλ Μισεουί έκαναν ατομικό, ενώ ο Τίνο Καντεβέρε θεραπεία και ατομικό.

Υπενθυμίζεται ότι κόντρα στους «βυσσινί» έχει δηλωθεί να εκτίσει την τιμωρία του, έχοντας συμπληρώσει κάρτες, ο Μόντσου Ροντρίγκεθ, αλλά επανέρχεται ο Κώστας Γαλανόπουλος.

Την Πέμπτη, οι «κίτρινοι» θα κάνουν πρωινή προπόνηση στο «Δασυγένειο».