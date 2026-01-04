Ο Μάρτιν Χόνγκλα θα είναι η επόμενη κίνηση του Άρη, στην προσπάθεια που κάνουν οι «κίτρινοι» για να ενισχύσουν το έμψυχο δυναμικό τους. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει έρθει σε συμφωνία τόσο με τον 27χρονο Καμερουνάζο μεσοαμυντικό, όσο και με την Γρανάδα, και ο παίκτης αναμένεται στις αρχές της εβδομάδας στη Θεσσαλονίκη για τις υπογραφές.

Είναι πιθανό ο Χόνγκλα να βρεθεί την Τρίτη (6/1, 15:00, COSMOTE SPORT 1 HD) στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για να παρακολουθήσει το νοκ άουτ παιχνίδι κόντρα στον Παναιτωλικό για το Κύπελλο.

Να σημειωθεί ότι έχει να αγωνιστεί από τις 13 Νοεμβρίου, που έπαιξε σε ματς με το Καμερούν για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.