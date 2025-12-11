Ο Άρης μπαίνει στην τελική φάση της προετοιμασίας του για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, που θα διεξαχθεί την Κυριακή στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (14/12, 20:00), για την 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η σημερινή πρωινή προπόνηση περιελάμβανε θετικά νέα για τον Μανόλο Χιμένεθ, καθώς ο Νοά Φαντιγκά γυμνάστηκε κανονικά θέτοντας εαυτόν στη διάθεση του Ισπανού για το ματς με τους Πειραιώτες.

Αντίθετα, οι Τάσος Δώνης, Τίνο Καντεβέρε και Νοά Σούντμπεργκ ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Σωκράτης Διούδης συνέχισε θεραπεία.