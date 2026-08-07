Ο Άρης θα υποδεχτεί το Σάββατο (8/8) τον Πανσερραϊκό και το τεστ προετοιμασίας για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου με τα «λιοντάρια» των Σερρών θα ξεκινήσει στις 20:00 (Novasports Prime).

Νοκ άουτ για τους «κίτρινους» είναι Κριστιάν Κουαμέ, ο οποίος υπέστη θλάση δεύτερου βαθμού και θα λείψει τον επόμενο μήνα, ενώ ερωτηματικά υπάρχουν και για τον Μαμαντού Νινγκ.

Ο Νινγκ δέχθηκε ένα χτύπημα στο γόνατο στο φιλικό με τον Πανθρακικό και συγκεκριμένα στον έσω πλάγιο σύνδεσμο και μέρα με τη μέρα θα εξετάζεται η κατάστασή του για το πότε θα μπορεί να επιστρέφει σε φουλ ρυθμούς προπόνησης.

Διαιτητής του φιλικού αγώνα με τον Πανσερραϊκό ορίστηκε ο Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης) με βοηθούς τους Αργύρη Ντάβελα, Ζωή Παπαδοπούλου (Μακεδονίας) και 4ο διαιτητή τον Κωνσταντίνο Τσέτσιλα (Γρεβενών).