Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του μπαίνει ο Άρης για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να σχεδιάζει ένα πιο «φρέσκο» και ανταγωνιστικό σχήμα, εν όψει και της κρίσιμης συνέχειας στη Super League.

Οι «κιτρινόμαυροι» αναμένεται να προχωρήσουν σε τουλάχιστον τρεις αλλαγές στο αρχικό σχήμα, τόσο λόγω αναγκών όσο και για λόγους αγωνιστικής βελτίωσης. Οι απουσίες των Τεχέρο και Μεντίλ αναγκάζουν τον Έλληνα τεχνικό να προχωρήσει σε διαφοροποιήσεις στα άκρα της άμυνας, με τους Φαντιγκά και Φρίντεκ να ετοιμάζονται να πάρουν φανέλα βασικού.

