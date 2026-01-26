Τα γενέθλιά του γιόρτασε σήμερα ο Μανόλο Χιμένεθ, με την ΠΑΕ Άρης να του εύχεται «Χρόνια Πολλά» μέσω των social media. Ο Ισπανός τεχνικός συμπλήρωσε τα 62 του χρόνια, ωστόσο η συγκυρία μόνο εορταστική δεν είναι για τον ίδιο και την ομάδα του.

Ο Άρης βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, ερχόμενος από σερί αρνητικών αποτελεσμάτων που έχουν αυξήσει την πίεση και έχουν φέρει γκρίνια. Το παιχνίδι του Σαββάτου στο Αγρίνιο απέναντι στον Παναιτωλικό αποκτά χαρακτήρα «τελικού», τόσο βαθμολογικά όσο και ψυχολογικά, με τον Χιμένεθ να γνωρίζει πως κάθε απώλεια πλέον κοστίζει ακριβά.

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, τα προβλήματα δεν λείπουν. Ο Μιγκέλ Αλφαρέλα επέστρεψε σε μέρος του προγράμματος και δεν αποκλείεται να είναι διαθέσιμος, όπως και ο Φρέντρικ Γένσεν, την ώρα που οι Μεντίλ και Καντεβέρε ακολουθούν ατομικό, ενώ οι Άλβαρο και Γαλανόπουλος συνεχίζουν με θεραπείες. Ο Σωκράτης Διούδης παραμένει εκτός λόγω ίωσης.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr