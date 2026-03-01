«Βράζουν» στον Άρη με τις διαιτητικές αποφάσεις του Ούγγρου διαιτητή, Τάμας Μπόγκναρ, και της VARίστριας, Καταλίν Κούλτσαρ.

Οι «κίτρινοι» με ποστάρισμα στα social media, εκφράζουν την οργή τους, καλώντας τον Λανουά να επιστρέψει στην πατρίδα του!

Η ανάρτηση συνοδεύεται με video από τις επίμαχες φάσεις. Στο τρίτο γκολ του Παναθηναϊκού, ο Άρης ζητά επιθετικό φάουλ, ενώ διαμαρτύρεται για πέναλτι στην ανατροπή του Αλφαρέλα από τον Λαφόν.

Η ανάρτηση αναφέρει:

«Αν απέμεινε ίχνος ντροπής στον κ. Λανουά θα πρέπει απόψε κιόλας να πάρει το πρώτο αεροπλάνο και να επιστρέψει στην πατρίδα του . Η επιλογή στο VAR σήμερα άραγε ήταν τυχαία;

Στέρεψαν πια τα λόγια μας…

Καληνύχτα και καλή τύχη…».

