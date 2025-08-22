Έπειτα από επτά ολόκληρα χρόνια, όλα δείχνουν πως ο Χουλιάν Κουέστα θα αποτελέσει παρελθόν από τον Άρη, με τον 34χρονο Ισπανό τερματοφύλακα να αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία για λογαριασμό της Αντάλιασπορ.

Ο Κουέστα είχε μετακομίσει στο Χαριλάου το καλοκαίρι του 2018, όταν οι «κίτρινοι» επέστρεψαν στη Super League. Στο πέρασμα των χρόνων έγινε βασικός και αναντικατάστατος κάτω από τα δοκάρια του Άρη, όσοι προπονητές κι αν πέρασαν. Έγινε, μάλιστα, ο πρώτος σε συμμετοχές ξένος παίκτης του Άρη, φτάνοντας τις 224 – σε 94 παιχνίδια κράτησε απαραβίαστη την εστία του, δεχόμενος στο διάστημα αυτό 219 γκολ.

Η έλευση των Λόβρο Μάικιτς και Γιώργου Αθανασιάδη σε συνδυασμό με το γεγονός πως έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας για τα παιχνίδια με την Αράζ, ήταν το… προμήνυμα εξόδου για τον Κουέστα, παρά το γεγονός πως το συμβόλαιο του ύψους 1,96μ. τερματοφύλακα ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027. Η Αντάλιασπορ, που και πριν από λίγες εβδομάδες είχε «χτυπήσει την πόρτα» του Άρη, επανήρθε με καλύτερη προσφορά κι όλα δείχνουν πως ο Κουέστα θα αποχαιρετήσει το «Κλεάνθης Βικελίδης» με προορισμό την Τουρκία.

Καθώς, δε, οι «κίτρινοι» θα μείνουν, ουσιαστικά, με δύο τερματοφύλακες, αφού και ο Φιλίπ Σίντκλεφ παραχωρήθηκε στην Αλ-Μπιντά, είναι πολύ πιθανή η επιστροφή του Σωκράτη Διούδη. Ο 32χρονος είχε ξεκινήσει την καριέρα του από τις ακαδημίες του Άρη, προτού μετακομίσει στο Βέλγιο για λογαριασμό της Κλαμπ Μπριζ το 2014. Δυο χρόνια αργότερα επέστρεψε στον Άρη για να παραχωρηθεί το 2017 στον Παναθηναϊκό (κατέγραψε 125 συμμετοχές). Μετά από μία περιπλάνηση σε Πανιώνιο (24 συμμετοχές), Ζαγκλέμπιε (36 συμμετοχές) και Γκαζιαντέπ (22 συμμετοχές), ο Διούδης – δύο φορές διεθνής – αποφάσισε να γυρίσει στην Ελλάδα. Ήταν σε διαπραγματεύσεις με την ΑΕΛ, οι οποίες δεν τελεσφόρησαν, με τον Άρη (ήδη έχει 80 παιχνίδια) να είναι έτοιμος να τον επαναφέρει στις τάξεις του.