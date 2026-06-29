Η ΠΑΕ Άρης ενημέρωσε τον κόσμο της ομάδας σχετικά με τη διαδικασία της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.

Υπενθυμίζεται ότι τα εισιτήρια διαρκείας περιλαμβάνουν όλους τους εντός έδρας αγώνες της Super League, του Κυπέλλου Ελλάδας και τους εντός έδρας φιλικούς αγώνες, με τη διάθεσή τους να έχει ξεκινήσει από την περασμένη Δευτέρα (22/6).

Υπάρχουν δύο Περίοδοι Διάθεσης:

* 1η Περίοδος Διάθεσης: 22/06/2026 – 22/07/2026

* 2η Περίοδος Διάθεσης: 23/07/2026 – 31/08/2026

Οι Τρόποι Απόκτησης και Πληρωμής:

Ηλεκτρονική Αγορά (24/07): Μέσω της πλατφόρμας more.com (διαδρομή: Αθλητικά → ΠΑΕ Άρης Εισιτήρια Διαρκείας 2026-2027).

Η συναλλαγή πραγματοποιείται με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα με δυνατότητα εξόφλησης σε 2 έως 6 άτοκες δόσεις.

Από το ARIS F.C. Store: Φυσική παρουσία στο κατάστημα (Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 154) από ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΩΡΕΣ 10:00–19:00.

Γίνονται δεκτές πληρωμές με μετρητά, καθώς και με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα (με δυνατότητα για 2 έως 6 άτοκες δόσεις).

Μέσω Τραπεζικής Κατάθεσης: Με αποστολή του αποδεικτικού πληρωμής και των στοιχείων του κατόχου στο email: .

Οι καταθέσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στους παρακάτω λογαριασμούς της ΠΑΕ Άρης:

* Eurobank: GR73 0260 2310 0000 6020 1195 134 (Για εμβάσματα από το εξωτερικό ο κωδικός BIC είναι: ERBKGRAA)

* Τράπεζα Πειραιώς: GR78 0172 2330 0052 3308 3096 082 (Για εμβάσματα από το εξωτερικό ο κωδικός BIC είναι: PIRBGRAA)

* Alpha Bank: GR20 0140 8710 8710 0200 2024 952 (Για εμβάσματα από το εξωτερικό ο κωδικός BIC είναι: CRBAGRAA)

* Viva Wallet: Στο Α.Φ.Μ. 997350594