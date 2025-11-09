Ο Μανόλο Χιμένεθ καλείται κι αυτή τη φορά να διαχειριστεί αρκετές απουσίες ενόψει του αγώνα του Άρη με τον Αστέρα AKTOR (09/11, 15:00, Νovasports Prime) ωστόσο η εικόνα σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια δείχνει σαφώς βελτιωμένη.

Ο αριθμός των απόντων έχει μειωθεί αισθητά, γεγονός που δίνει στον Ισπανό τεχνικό περισσότερες επιλογές σε όλες τις γραμμές. Παρ’ όλα αυτά, του λείπουν και πάλι βασικά γρανάζια της ομάδας, ειδικά στα μετόπισθεν, καθώς τόσο ο Φαμπιάνο όσο και ο Μεντίλ έμειναν εκτός αποστολής (σ.σ. μαζί με τους Μισεουί και Δώνη).

Με βάση αυτό δεν αναμένονται διαφοροποιήσεις στην τετράδα της άμυνας, με τους Τεχέρο και Φαντιγκά να αναλαμβάνουν τα δύο άκρα και το δίδυμο Ρόουζ, Σούντμπεργκ στους στόπερ.

Κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να επιστρέψει ο Σωκράτης Διούδης, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του και θα πάρει ξανά θέση βασικού, αντικαθιστώντας τον Γιώργο Αθανασιάδη.

Στη μεσαία γραμμή δεν αναμένονται αλλαγές, με την τριάδα των Μόντσου, Ράτσιτς και Γαλανόπουλου να διατηρείται ως έχει, έχοντας αποδώσει σταθερά στα τελευταία παιχνίδια.

Στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκεται ξανά ο Λορέν Μορόν, ενώ το μεγάλο δίλημμα για τον Χιμένεθ εντοπίζεται στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής.

Στη δεξιά πλευρά διεκδικούν θέση οι Πέρεθ και Γένσεν, ενώ για την αριστερή πτέρυγα μάχη δίνουν οι Ντούντου και Αλφαρέλα, με τον Ισπανό τεχνικό να έχει πλέον περισσότερες επιλογές μεσοεπιθετικά και αυτό του δίνει το δικαίωμα να μπορεί να διαμορφώσει την ενδεκάδα ανάλογα με τις απαιτήσεις του αγώνα.

Πηγή: Metrosport

Επιμέλεια Δ.Κ.