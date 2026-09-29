Χωρίς τον Μιγκουέλ Αλφαρέλα πραγματοποιήθηκε η προπόνηση των ποδοσφαιριστών του Άρη στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο την Τρίτη (29/9).

Ο Γάλλος επιθετικός έμεινε εκτός προγράμματος καθώς ταλαιπωρείται από ίωση.

Να θυμίσουμε ότι στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου για το επόμενο διάστημα δε θα βρίσκεται ούτε ο Μάνου Γκαρθία. Ο 28χρονος Ισπανός μέσος ταλαιπωρείται από σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών και ακολουθεί πρόγραμμα θεραπείας.