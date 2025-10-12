Η ΠΑΕ Άρης ενημέρωσε πως ολοκλήρωσε επιτυχώς την τρέχουσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ με την πλήρη κάλυψη του ποσού από τους μετόχους της εταιρείας.

Παράλληλα προγραμματίζεται νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα.

Αναφορικά με το αγωνιστικό τμήμα, οι ποδοσφαιριστές του Μανόλο Χιμένεθ θα επιστρέψουν αύριο, (Δευτέρα 13/10), στις προπονήσεις.

Η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό (19/10, 19:30 – «Κλεάνθης Βικελίδης»), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.