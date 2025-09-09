Πολωνικά και γαλλικά δημοσιεύματα θεωρούν σχεδόν δεδομένη τη μετακίνηση του Μιγκουέλ Αλφαρέλα στον Άρη. Ο 27χρονος Γάλλος επιθετικός ξεκίνησε τη σεζόν στη Λέγκια Βαρσοβίας, έχοντας ένα (1) γκολ και μία (1) ασίστ σε 11 εμφανίσεις μέχρι στιγμής.

Ο Αλφαρέλα έγινε γνωστός στο ελληνικό κοινό από την περυσινή θητεία του στην Athens Kallithea FC. Με τη φανέλα του αθηναϊκού συλλόγου, στον οποίο αγωνίστηκε ως δανεικός στο β’ μισό της σεζόν, έκανε… θραύση πετυχαίνοντας εννέα γκολ σε 17 συμμετοχές. Δεν κατάφερε, ωστόσο, να κρατήσει την ομάδα στη μεγάλη κατηγορία.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από το εξωτερικό, ο Αλφαρέλα θα αποκτηθεί από τον Άρη με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο ενώ θα υπάρχει και οψιόν αγοράς του το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο Αλφαρέλα πιθανότατα θα είναι μία επιπλέον επιλογή στα χέρια του Μανόλο Χιμένεθ, ο οποίος πραγματοποίησε την πρώτη του επίσημη προπόνηση ως τεχνικός του Άρη. Μιλώντας στο αγωνιστικό τμήμα, ο 61χρονος Ισπανός τεχνικός επεσήμανε πως γνωρίζει το βάρος της φανέλας του Άρη, ζήτησε από τους παίκτες του να έχουν δίψα για νίκες και υποσχέθηκε πως «… ήρθα εδώ για να πετύχουμε όλοι μαζί τους στόχους μας. Ξεχάστε όσα έχουν γίνει και δείξτε δουλειά και πάθος καθημερινά».