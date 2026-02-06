Tην πέμπτη μεταγραφική του κίνηση ολοκλήρωσε ο Άρης λίγο πριν την εκπνοή του χειμερινού μεταγραφικού παραθύρου, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Κριστιάν Κουαμέ από τη Φιορεντίνα.

Ο εξτρέμ από την Ακτή Ελεφαντοστού υπέγραψε συμβόλαιο για 1,5 χρόνο με τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι ποντάρουν πολύ στις πλούσιες παραστάσεις που έχει ο Ιβοριανός από τα χρόνια της παρουσίας του στη Serie A.

Η ανακοίνωση της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Christian Kouame με μεταγραφή από την ιταλική ACF Fiorentina.

O Christian Michael Kouame Kouakou, όπως είναι το πλήρες όνομά του, που υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 1,5 χρόνου, γεννήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 1997 στην πόλη Αμπιτζάν της Ακτής Ελεφαντοστού.

Από μικρή ηλικία μετακόμισε στην Ιταλία για να ενταχθεί στις ακαδημίες της Prato, ενώ ακολούθησαν οι ακαδημίες της Sassuolo και της Inter.

Το 2016 έκανε την πρώτη του επαγγελματική σεζόν με τη φανέλα της Cittadella. Μετά από δύο χρόνια και 63 εμφανίσεις (15 γκολ, 10 ασίστ) με την Cittadella προκάλεσε το ενδιαφέρον αρκετών ιταλικών συλλόγων.

Η Genoa ήταν αυτή που δαπάνησε σχεδόν 6,5 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του το καλοκαίρι του 2018.

Η παρθενική του σεζόν στη Serie A ήταν καταπληκτική (38 συμμετοχές, 4 γκολ, 5 ασίστ).

Τον Ιανουάριο του 2020 ξεκίνησε το ταξίδι του Kouame με τη φανέλα της Fiorentina. Αρχικά με τη μορφή δανεισμού και έπειτα με μεταγραφή που ξεπέρασε τα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Μετά από μιάμιση σεζόν στους «Viola» μετακόμισε στο Βέλγιο για να αγωνιστεί ως δανεικός στην Anderlecht (36 συμμετοχές, 13 γκολ, 7 ασίστ).

Η επιστροφή του στην Ιταλία το καλοκαίρι του 2022 συνδυάστηκε με δυόμισι «γεμάτες» σεζόν ακόμα με τη φανέλα της Fiorentina. Το δεύτερο μισό της προηγούμενης σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην Empoli.

Από το 2019 και έπειτα ο Christian Kouame αποτελεί αναπόσπαστο μέλος της εθνικής ομάδας της Ακτής Ελεφαντοστού με 34 συμμετοχές και 3 γκολ.

Μάλιστα έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση του Africa Cup of Nations το 2024.

Μετά από 6 χρόνια και 155 συμμετοχές (11 γκολ, 17 ασίστ) στην ACF Fiorentina, ο Αφρικανός επιθετικός μετακομίζει στη Θεσσαλονίκη και τον ΑΡΗ.

Bienvenue, Christian!

«Οι άνθρωποι του ΑΡΗ με υποδέχτηκαν με τον καλύτερο τρόπο»

Μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Christian Kouame, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας μας:

«Είμαι χαρούμενος για την ολοκλήρωση της μεταγραφής μου στον ΑΡΗ. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και τον τεχνικό διευθυντή για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν.

Οι άνθρωποι του ΑΡΗ με υποδέχτηκαν με τον καλύτερο τρόπο και με έκαναν να νιώσω άνετα από την πρώτη στιγμή.

Θα προσπαθήσω να δώσω τα πάντα στη νέα μου ομάδα και εύχομαι μαζί με τους φιλάθλους μας να πανηγυρίσουμε πολλές επιτυχίες στο μέλλον».