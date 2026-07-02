Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Γιάννη Γιαννιώτα για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 και την ενίσχυσή της με την απόκτηση του Σανουσί Ντιαλό για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο 33χρονος ακραίος μεσοεπιθετικός, που γεννήθηκε στις 29 Απριλίου 1993 στο Νεοχώρι Χαλκιδικής, την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 είχε 28 συμμετοχές, 5 ασίστ και 1 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου του, ο Γιαννιώτας δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας (arisfc.com.gr):

«Είμαι χαρούμενος που ανανεώνω τη συνεργασία μου με τον Άρη για έναν ακόμη χρόνο. Εδώ είναι το σπίτι μου κι εδώ θέλω να κρεμάσω τη φανέλα μου. Περιμένω με ανυπομονησία να ξεκινήσει η προετοιμασία. Γνωρίζω καλά ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας τη νέα σεζόν.

Η περσινή χρονιά μάς άφησε μια πικρή ανάμνηση και πρέπει όλοι μαζί να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να επανορθώσουμε στο νέο πρωτάθλημα. Δεν χρειάζονται άλλα λόγια. Να μας στηρίξει ο κόσμος, όπως κάνει πάντα και θα τον ανταμείψουμε».

Ο Μαναντού Σανούσι Ντιαλό, από την άλλη, μετακομίζει στη Θεσσαλονίκη με μεταγραφή από τη Νόρτζελαντ. Ο 20χρονος από την Ακτή Ελεφαντοστού υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τον Άρη.

Ο νεαρός Ιβοριανός μέσος αγωνίζεται ως κεντρικός χαφ, αλλά μπορεί να παίξει και στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής. Στην ομάδα από την Δανία μετακόμισε το 2024 από την ακαδημία ποδοσφαίρου Right to Dream, που εδρεύει στην Γκάνα.