Ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι πρωταθλήματος του Άρη με αντίπαλο την ΑΕΛ, καθώς και το ντέρμπι των «κιτρινόμαυρων» κόντρα στον ΠΑΟΚ, για το Κύπελλο Ελλάδος.

Η σχετική ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τις εντός έδρας αναμετρήσεις με την ΑΕΛ Novibet (29/11, 19:30), στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League και τον ΠΑΟΚ (03/12, 21:30), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Τα εισιτήρια για το παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet κοστίζουν:

* Το εισιτήριο για παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών (από 01/01/2011) κοστίζει 5 ευρώ στις Θύρες 1, 2, 3, 10 ευρώ στις Θύρες 7, 9 και 50 ευρώ στη Θύρα VIP.

Τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ κοστίζουν:

* Το εισιτήριο για παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών (από 01/01/2011) κοστίζει 5 ευρώ στις Θύρες 1, 2, 3, 10 ευρώ στις Θύρες 7, 9 και 75 ευρώ στη Θύρα VIP.

Η διάθεση των εισιτηρίων για τους συγκεκριμένους αγώνες θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω Internet (https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/pae-aris-eisitiria-agonon-2025-2026).

Υπενθυμίζουμε ότι για την αγορά εισιτηρίου είναι απαραίτητη η αγορά κάρτας φιλάθλου της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026 (https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/karta-filathlou-a-s-aris-thessalonikis-2025-2026/).

Η είσοδος στο γήπεδο θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet.

Με την αγορά του εισιτηρίου ο κάτοχος θα λαμβάνει ένα email, που θα περιέχει τον κωδικό εισιτήριου, όπως και το QR code (πατώντας «Πληροφορίες Παραγγελίας»), που θα χρησιμοποιήσετε για την εισαγωγή του εισιτηρίου στην εφαρμογή Gov.gr Wallet.

Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play ή το App Store, υπό την προϋπόθεση ότι είστε εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

Όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι μπορούν να το κάνουν στο emep.gov.gr.

Για άτομα κάτω των 18 ετών, που δεν διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, ο κηδεμόνας εισέρχεται στο δικό του Gov.gr Wallet, προσθέτοντας πρώτα τον δικό του κωδικό/εισιτήριο και στη συνέχεια το παιδικό.

Για τους αλλοδαπούς, που δεν διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet και έχουν ξένο διαβατήριο, αγοράζουν κανονικά από την πλατφόρμα τον κωδικό/εισιτήριο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Gov.gr Wallet, επιλέγουν το πεδίο Non Greek Resident και στο επόμενο βήμα ταυτοποίησης σκανάρουν τον κωδικό/εισιτήριο (δεν επιλέγουν το Skip) και στη συνέχεια σκανάρουν με NFC το διαβατήριο τους.

Να επισημάνουμε ότι η επιλογή event tickets στην αρχική σελίδα της εφαρμογής Gov.gr Wallet είναι μόνο για αλλοδαπούς.

Περισσότερες πληροφορίες για την είσοδό σας στο γήπεδο μπορείτε να βρείτε στο https://tickets.gov.gr/, ενώ για την έκδοση του εισιτηρίου στο tickets@arisfc.com.gr.

Η ΠΑΕ Άρης δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr wallet μετά την αγορά του. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet ή τυχόν δυσλειτουργίες παρακαλούμε να απευθύνεστε αποκλειστικά στο https://support.gov.gr/.

Καλό θα ήταν με την αγορά του ονομαστικού ψηφιακού εισιτηρίου να γίνεται άμεσα η εισαγωγή του στην εφαρμογή Gov.gr wallet, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα της τελευταίας στιγμής.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κατά την είσοδό τους στις θύρες του γηπέδου οι κάτοχοι εισιτηρίων θα πρέπει να φέρουν μαζί τους έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου (Αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης).

Απαγορεύεται η είσοδος σε φιλάθλους κάθε ηλικίας χωρίς ονομαστικό ψηφιακό εισιτήριο, το οποίο να έχει εισαχθεί στην εφαρμογή Gov.gr wallet.

* Η εξυπηρέτηση των φιλάθλων από το ARIS F.C. Store, σχετικά με την εφαρμογή Gov.gr wallet, θα γίνεται μέχρι την έναρξη των δύο αναμετρήσεων σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

** Το ερχόμενο Σάββατο (29/11) το ARIS F.C. Store θα εξυπηρετεί μόνο για το παιχνίδι με τη θεσσαλική ομάδα.