Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής (1/2), ότι άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (8/2, 19:00), στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Τα εισιτήρια κοστίζουν 15,00€ στις Θύρες 1 και 3, 25,00€ στη Θύρα 2, 40,00€ στη Θύρα 9, 50,00€ στη Θύρα 7 και 150,00€ στη Θύρα VIP («Άλκης Καμπανός»). Παράλληλα, το εισιτήριο για παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών, (από 01/01/2011) κοστίζει 5 ευρώ στις Θύρες 1, 2, 3, 10 ευρώ στις Θύρες 7, 9 και 75 ευρώ στη Θύρα VIP.

Η διάθεση των εισιτηρίων για τον συγκεκριμένο αγώνα θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω Internet (https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/pae-aris-eisitiria-agonon-2025-2026).

Υπενθυμίζεται ότι για την αγορά εισιτηρίου είναι απαραίτητη η αγορά κάρτας φιλάθλου της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026 (https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/karta-filathlou-a-s-aris-thessalonikis-2025-2026/) και ότι η είσοδος στο γήπεδο θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet.