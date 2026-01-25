Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Novasports Prime) το παιχνίδι ανάμεσα στον Άρη και τον Λεβαδειακό, οι οποίοι αναμετρώνται στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για την 18η αγωνιστική της Super League.

Oι γηπεδούχοι απογοητεύουν με την πορεία τους στο εφετινό πρωτάθλημα, ενώ από τη μεριά τους οι «πράσινοι» εντυπωσιάζουν με τις εμφανίσεις τους και φιγουράρουν στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ φιλοδοξεί σε αυτό το ματς να κλείσει (κάποιες) από τις πληγές που της άνοιξε ο αποκλεισμός από το Κύπελλο, η ήττα από την ΑΕΛ, ωστόσο το έργο της προβλέπεται αρκετά δύσκολο.

Κι αυτό γιατί οι «πράσινοι» του Νίκου Παπαδόπουλου είναι εντυπωσιακοί, καθώς μετρούν τέσσερις διαδοχικές νίκες, ενώ προκρίθηκαν και στα ημιτελικά του Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσουν τον ΟΦΗ.

O Άρης είναι πιο κινητικός από τους Βοιωτούς στο ξεκίνημα του ματς, απειλώντας στο 15ο λεπτό με τον Μισεουί, ο οποίος σούταρε, βλέποντας τον Λοντίγκιν να πέφτει στη γωνία του και να μπλοκάρει.

Στο 29′ οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ, όταν ο Λοντίγκιν απέκρουσε ασθενώς την κεφαλιά του Σούντμπεργκ, μετά το κόρνερ του Μόντσου, με τον Μορόν να παίρνει το «ριμπάουντ», σπρώχνοντας, όντας πεσμένος στο χορτάρι, την μπάλα στα δίχτυα.

Στο 44ο λεπτό οι Θεσσαλονικείς είχαν νέα μεγάλη ευκαιρία, με τον Ράτσιτς να κάνει ένα ωραίο μακρινό σουτ, αναγκάζοντας τον Λοντίγκιν σε σωτήρια επέμβαση.

Άρης-Λεβαδειακός 1-0

Γκολ: 29′ Μορόν (Άρης)

Κίτρινες: Ράτσιτς (Άρης), Μόντσου (Άρης), Γκούμας (Λεβαδειακός)

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Άρης (Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαντικά, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Χόνγκλα, Ράσιτς, Μόντσου, Μισεουί, Πέρεθ, Μορόν

Λεβαδειακός (Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Κωστή, Τσόκαϊ, Όζμπολτ, Μπάλτσι, Παλάσιος και Γκούμας

Διαιτητής: Μιχαήλ Ματσούκας. Βοηθοί: Γεώργιος Στεφανής, Θωμάς Βαλιώτης. 4ος: Κωνσταντίνος Κατοίκος VAR: Κουμπαράκης AVAR: Κόκκινος