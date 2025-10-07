Πρωί και απόγευμα προπονήθηκαν οι ποδοσφαιριστές του Άρη στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, ξεκινώντας μία σειρά διπλών προπονήσεων που επέβαλλε ο Μανόλο Χιμένεθ μετά την κακή εμφάνιση και ήττα με 3-0 από τον ΟΦΗ στην Τρίπολη.

Τουλάχιστον, ο 61χρονος Ισπανός τεχνικός βλέπει τα προβλήματα τραυματισμών να επιλύονται και τους παίκτες να επιστρέφουν σιγά-σιγά στη διάθεσή του, ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος που περιλαμβάνει ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (Κυριακή 14/10, 19:30), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Super League.

Οι Κάρλες Πέρεθ και Μιγκέλ Αλφαρέλα έκαναν ατομικό, ενώ οι Ούρος Ράτσιτς και Χαμζά Μεντίλ συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας. Από τις προπονήσεις των επόμενων ημερών θα απουσιάσουν οι διεθνείς Ολιμπίου Μορουτσάν και Λίντσεϊ Ρόουζ, οι οποίοι κλήθηκαν στα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα της Ρουμανίας και του Μαυρίκιου αντίστοιχα, καθώς και ο Κώστας Χαρούπας, ο οποίος κλήθηκε στην εθνική Νέων (U19).

Την Τετάρτη οι «κίτρινοι» θα προπονηθούν το πρωί στο «Δασυγένειο».