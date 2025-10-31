Με την προπόνηση, που έγινε στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του Άρη για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (1/11, 20:00, Cosmote Sport 1), στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Μανόλο Χιμένεθ έχει πάρα πολλές απουσίες να διαχειριστεί, αφού στη διάθεσή του δεν έχει, ούτε λίγο ούτε πολύ, συνολικά δέκα ποδοσφαιριστές. Οι Φαμπιάνο Λέισμαν, Μάρτιν Φρίντεκ, Χάμζα Μεντίλ, Γκάμπριελ Μισεουί, Τίνο Καντεβέρε, Σωκράτης Διούδης και Τάσος Δώνης είναι εκτός λόγω τραυματισμών. Ειδικά η ταυτόχρονη απουσία των Φρίντεκ, Μεντίλ δημιουργεί ζήτημα στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Παράλληλα, δεν υπολογίζεται ο Ντούντου Ροντρίγκες που είναι ανέτοιμος, καθώς προέρχεται από τραυματισμό, ενώ εκτός είναι, επίσης, οι Μιχάλης Βοριαζίδης και Σαραφιανός Παπασαραφιανός. Στα θετική, η επιστροφή του Κάρλες Πέρεθ, με τον Ισπανό εξτρέμ να επανέρχεται στη δράση για πρώτη φορά από τις 30 Αυγούστου.

Αναλυτικά οι ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του ο Χιμένεθ είναι οι εξής: Μάικιτς, Αθανασιάδης, Καράι, Τεχέρο, Φαντιγκά, Άλβαρο, Σούντμπεργκ, Ρόουζ, Ράτσιτς, Γένσεν, Μόντσου, Σίστο, Πέρεθ, Μορουτσάν, Νινγκ, Μορόν, Αλφαρέλα, Γιαννιώτας, Γαλανόπουλος, Παναγίδης, Χαρούπας.