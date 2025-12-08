Με άδεια τα χέρια έφυγε από το clasico της Θεσσαλονίκης ο Άρης, χάνοντας με 3-1 από τον ΠΑΟΚ, στην αυλαία του πρώτου γύρου της regular season του πρωταθλήματος.

Οι 16 βαθμοί που έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής η ομάδα του Χιμένεθ σίγουρα δεν αφήνουν κανένα ικανοποιημένο στον σύλλογο της Θεσσαλονίκης, ο οποίος πλέον έχει στρέψει την προσοχή του στο προσεχές ντέρμπι πρωταθλήματος (14/12, 20:00, Novasports Prime), απέναντι στον Ολυμπιακό.

Τα αγωνιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Ισπανός τεχνικός είναι αρκετά.

Ο Χιμένεθ είδε για μία ακόμη ημέρα τους Τάσο Δώνη, Τίνο Καντεβέρε και Νοά Σούντμπεργκ να συνεχίζουν τα προγράμματά τους, με την συμμετοχή τους απέναντι στους Πειραιώτες να είναι εξαιρετικά αμφίβολη.

Ο Φαμπιάνο Λέισμαν, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής από το χθεσινό (7/12) ντέρμπι της Τούμπας, ταλαιπωρείται από σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών.

Από εκεί και μετά, οι Σωκράτης Διούδης και Νοά Φαντιγκά, που αποκόμισαν τραυματισμό από το ματς με τον ΠΑΟΚ, ο μεν πρώτος θα υποβληθεί αύριο (9/12) σε εξετάσεις, ενώ ο δεύτερος έχει μια κάκωση στο γόνατο.

Την Τρίτη, οι «κίτρινοι» θα έχουν ρεπό και μία ημέρα αργότερα αναμένεται να επιστρέφουν στις προπονήσεις.

Τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Τα εισιτήρια κοστίζουν στις 15,00 € στις Θύρες 1 και 3, 25,00 € στη Θύρα 2, 40,00 € στη Θύρα 9, 50,00 € στη Θύρα 7 και 150,00 € στη Θύρα VIP («Άλκης Καμπανός»). Επισημαίνεται πως το εισιτήριο για παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών (από 1/1/2011) κοστίζει 5,00 € στις Θύρες 1, 2 και 3, 10,00 € στις Θύρες 7 και 9 και 75,00 € στη Θύρα VIP.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της ΠΑΕ Άρης (arisfc.com.gr).