Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Άρη που ξεκίνησαν, ουσιαστικά, την προετοιμασία τους εν όψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ στην «OPAP Arena» (23/11, 21:00), στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Τα νέα για τον Μανόλο Χιμένεθ, που θα τεθεί αντιμέτωπος με την προηγούμενη εν Ελλάδι ομάδα του, είναι ευχάριστα. Κι αυτό καθώς ο Φαμπιάνο Λέισμαν προπονήθηκε κανονικά ενώ κι ο Χαμζά Μεντίλ ακολούθησε μεγάλο μέρος του προγράμματος. Από την πλευρά του, ο Τάσος Δώνης έκανε ατομικό, ενώ οι Γκαμπριέλ Μισεουί, Φρέντρικ Γένσεν και Τίνο Καντεβέρε έκαναν θεραπεία.

Την Τρίτη (18/11), οι «κίτρινοι» θα προπονηθούν το πρωί στο «Δασυγένειο».