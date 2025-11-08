Υπό το βλέμμα του Θόδωρου Καρυπίδη, ο οποίος είχε συζητήσεις με τους Μανόλο Χιμένεθ και Ρούμπεν Ρέγιες, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του Άρη ενόψει της αναμέτρησης με τον Αστέρα Τρίπολης στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (Κυριακή 9/11, 15:00), στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο «ισχυρός άνδρας» του Άρη προσπάθησε να τονώσει την ψυχολογία του ποδοσφαιρικού τμήματος, προκειμένου να επανέρθει στις επιτυχίες έπειτα από πέντε διαδοχικές αγωνιστικές (0-3-2), ώστε να μπει στη διακοπή των δυο εβδομάδων – λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου – με θετική διάθεση.

Ωστόσο, τα προβλήματα δε λείπουν για τον 61χρονο Ισπανό προπονητή που δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Φαμπιάνο Λέισμαν, Χάμζα Μεντίλ, Γκάμπριελ Μισεουί, Τίνο Καντεβέρε και Τάσου Δώνη που είναι τραυματίες. Για διάφορους λόγους εκτός αποστολής έμειναν και οι Εμιλιάνο Καράι, Κώστας Χαρούπας, Μιχάλης Βοριαζίδης, Σαραφιανός Παπασαραφιανός.

Αναλυτικά οι ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του ο Χιμένεθ για τον αγώνα με τους Αρκάδες: Μάικιτς, Διούδης, Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Φρίντεκ, Άλβαρο, Σούντμπεργκ, Ρόουζ, Ράτσιτς, Γένσεν, Μόντσου, Σίστο, Πέρεθ, Ντούντου, Μορουτσάν, Νινγκ, Μορόν, Αλφαρέλα, Γιαννιώτας, Γαλανόπουλος, Παναγίδης.

Χα.Π.