Με προπόνηση που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου (31/10), στις προπονητικές εγκαταστάσεις του Δασυγένειου Αθλητικού Κέντρου, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Άρη για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό στο «Λάμπρος Κατσώνης» (Κυριακή 1/11, 17:00, Novasport 2), στο πλαίσιο της 9ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου, που δεν ανακοίνωσε αποστολή, καλείται να διαχειριστεί κι ένα επιπλέον πρόβλημα σε σχέση με τις προηγούμενες αναμετρήσεις. O Ούρος Ράτσιτς δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις του και κρίθηκε προτιμότερο να ξεκουραστεί εν όψει της συνέχειας.

Ο Έλληνας τεχνικός δεν υπολογίζει, επίσης, στις υπηρεσίες των Λορέν Μορόν, Αρμίντο Μπρούμα, Ματάρ Τιαμ και Μάνου Γκαρθία. Αντίθετα, επιστρέφει στη διάθεσή του Γρηγορίου ο Γιάννης Γιαννιώτας, με τους «κίτρινους» να φιλοδοξούν να φτάσουν στην τέταρτη διαδοχική νίκη τους στη Super League, εδραιώνοντας τη θέση τους στην τετράδα κι αφήνοντας πίσω τους την ήττα από τον Παναθηναϊκό για το Κύπελλο.