Μετά το ρεπό της Τρίτης (21/10), οι ποδοσφαιριστές του Άρη επέστρεψαν στις προπονήσεις και ξεκίνησαν την προετοιμασία τους εν όψει της αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό στο «Λάμπρος Κατσώνης» (26/10, 17:00), στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Η προπόνηση είχε ευχάριστες και δυσάρεστες ειδήσεις για τον Μανόλο Χιμένεθ. Στη θετική πλευρά, ο Ούρος Ράτσιτς συμμετείχε σε μεγάλο κομμάτι του προγράμματος, ενώ ο Κάρλες Πέρεθ έκανε θεραπεία και ατομικό. Ο Σέρβος μέσος αναμένεται να προλάβει το παιχνίδι στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας, σε αντίθεση με τον Ισπανό εξτρέμ.

Στην αρνητική πλευρά, ο Ντούντου Ροντρίγκες ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ οι Φαμπιάνο Λέισμαν (ενοχλήσεις στους προσαγωγούς), Μάρτιν Φρίντεκ (κάκωση στο γόνατο) και Χαμζά Μεντίλ (ενοχλήσεις στο πόδι) έκαναν θεραπεία.

Ακόμη, ο Τίνο Καντεβέρε τραυματίστηκε στο γόνατο (κάκωση) στη διάρκεια της σημερινής προπόνησης. Θα υποβληθεί σε μαγνητική, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του και ανάλογα θα αποφασιστεί το πρόγραμμα αποθεραπείας που θα ακολουθήσει.

Την Πέμπτη, οι «κίτρινοι» θα προπονηθούν το πρωί στο «Δασυγένειο».

Α.Α.