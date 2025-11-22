Με την προπόνηση, που έγινε στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του Άρη για το παιχνίδι με την ΑΕΚ (23/11, 21:00, Cosmote Sport 1 – OPAP Arena), στο πλαίσιο της 11ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Μανόλο Χιμένεθ, στο πρώτο του παιχνίδι κόντρα στην ομάδα την οποία υπηρέτησε σε τέσσερις διαφορετικές θητείες στο παρελθόν, έχει αρκετά προβλήματα να αντιμετωπίσει. Ο Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος έμεινε εκτός αποστολής, έχοντας αποβληθεί στον προηγούμενο αγώνα του Άρη, κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης.

Από εκεί και πέρα, δεν υπολογίζονται ακόμα από τον 61χρονο Ισπανό προπονητή οι Χαμζά Μεντίλ (ανέτοιμος, καθώς προέρχεται από τραυματισμό), Φρέντρικ Γιένσεν, Γκάμπριελ Μισεουί, Τίνο Καντεβέρε, Τάσος Δώνης (άπαντες τραυματίες). Εκτός, για διάφορους λόγους, έμειναν και οι Κώστας Χαρούπας, Εμιλιάνο Καράι, Μιχάλης Βοριαζίδης, Σαραφιανός Παπασαραφιανός.

Αναλυτικά η αποστολή του Άρη αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές: Μάικιτς, Διούδης, Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Φρίντεκ, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Σούντμπεργκ, Ρόουζ, Ράτσιτς, Μόντσου, Σίστο, Πέρεθ, Ντούντου, Μορουτσάν, Νινγκ, Μορόν, Αλφαρέλα, Γιαννιώτας, Παναγίδης.