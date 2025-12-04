Προπόνηση στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο περιλάμβανε το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη. Οι «κίτρινοι» αφήνουν πίσω τους το 1-1 με τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδας στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και ετοιμάζονται για το νέο ντέρμπι της πόλης, αυτή τη φορά στην Τούμπα (Κυριακή 7/12, 19:30), στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν έχει καινούρια προβλήματα ενόψει της νέας αναμέτρησης με τους «ασπρόμαυρους». Οι Τάσος Δώνης, Τίνο Καντεβέρε, Μιγκέλ Αλφαρέλα και Νοά Σούντμπεργκ συνέχισαν τα προγράμματά τους, ενώ ο Χαμζά Μεντίλ υποβλήθηκε χθες (3/12) σε αρθροσκόπηση αριστερού γόνατος για αντιμετώπιση χόνδρινης βλάβης. Το προβλεπόμενο διάστημα απουσίας υπολογίζεται στους δύο μήνες. Κάτι που σημαίνει πως κανείς εκ των πέντε δε θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Τούμπας. Αύριο, Παρασκευή (5/12), οι «κίτρινοι» θα προπονηθούν το πρωί στο «Δασυγένειο».

Με ανακοίνωσή της η ΠΑΕ ΑΡΗΣ εύχεται καλή δύναμη στη νέα διοίκηση του Α.Σ. Άρης υπό την προεδρία του Σίμου Αϊβαζίδη. «Έχουμε τη βεβαιότητα ότι η νέα διοίκηση θα φέρει σε πέρας το δύσκολο έργο που ανέλαβε και η ΠΑΕ Άρης θα σταθεί αρωγός στην προσπάθειά της. Θα συνεργαστούμε από κοινού σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου ο Σύλλογος, που υπηρετούμε μαζί, να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να δυναμώνει σε όλα τα τμήματά του», αναφέρει η ανακοίνωση του ποδοσφαιρικού τμήματος.