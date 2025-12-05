Στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο προπονήθηκαν οι ποδοσφαιριστές του Άρη, συνεχίζοντας την προετοιμασία τους εν όψει της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ (Κυριακή 7/12, 19:30 – Γήπεδο Τούμπας), στο πλαίσιο της 13ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Οι Τάσος Δώνης, Τίνο Καντεβέρε και Νοά Σούντμπεργκ ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα. To Σάββατο (6/12), με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο» ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας του Μανόλο Χιμένεθ για το μεθαυριανό ντέρμπι της πόλης.

Εν τω μεταξύ, ο Ισπανός τεχνικός αποφάσισε να εκτίσει ο Λορέν Μορόν τη μία αγωνιστική της τιμωρίας του –έχοντας συμπληρώσει κάρτες– στο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής (δεν έχει οριστεί ακόμη ημέρα και ώρα).

