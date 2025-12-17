Η ΠΑΕ Άρης ενημέρωσε τον κόσμο της ομάδας ότι όσοι θέλουν να προμηθευτούν το εισιτήριό τους για το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Αστέρα Τρίπολης στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» (20/12, 16:00), στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, θα πρέπει να μπουν στην ιστοσελίδα των Αρκάδων

Η τιμή του εισιτηρίου είναι 25 ευρώ και η επαλήθευσή του θα γίνει μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet. Η διάθεση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει το πρωί της Πέμπτης (18/12). Ο σύνδεσμος που κοινοποιήθηκε είναι: http://www.asterastickets.gr.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης: «Παρακαλούμε τους φιλάθλους μας να έχουν επαληθεύσει το εισιτήριό τους στην εφαρμογή πριν την έλευσή τους στην Τρίπολη και να φέρουν μαζί τους πιστοποιητικό ταυτοποίησης, όπως Αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης, προκειμένου να διευκολύνουν τη διαδικασία στον οποιοδήποτε έλεγχο και να έχουν πρόσβαση στο ‘’Θεόδωρος Κολοκοτρώνης’’ (η Αστυνομία θα διενεργεί αυστηρούς ελέγχους στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου)».